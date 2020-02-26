بعد 12 عاما من الغياب: محمد محيي يعود بـ(سهرانين)

بعد فترة من التأجيل حدد المطرب محمد محيي موعد طرح أول أغنية ألبوم الجديد ألبوم (بتاع زمان) الجديد، والتي تحمل اسم (سهرانين) وذلك على أحدى منصات (موبايل)، وليتم طرح أخر أسبوع على (يوتيوب).

و يعود محيي بعد غياب 12 عاما عن ساحة الألبومات الغنائية، وأغنية (سهرانين) من كلمات الشاعر نورالدين حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع الموسيقي محمد العشي، وميكس محمود عزت، وماستر أميرمحروس.

هذا و قررمحمد محيي طرح ألبومه الجديد بشكل مختلف عن ما هومعتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن آخر ألبومات محيي كان بعنوان (مظلوم) عام 2008.