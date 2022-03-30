بعد 3 سنوات من طلاقهما..علاء قاسم يتواجد في عزاء والدة شكران مرتجى

فجعت الفنانة السورية شكران مرتجى بوفاة والدتها الراحلة عائدة أبو الشامات التي أقيم عزاؤها في إحدى قاعات العاصمة السورية دمشق.

وتواجد العديد من النجوم والفانين السوريين في عزاء والدة شكران مرتجى من بينهم طليقها الفنان السوري علاء قاسم، الذي شوهد وهو يحاول تهدئتها والتخفيف عليها وسط بكائها وألمها.

وكان علاء قاسم عن نشر عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا ينعي فيه والدة شكران، حيث نشر صورة للراحلة برفقة ابنتها، وكتب: "أم عصام الغالية الطيبة المكافحة الصابرة.. والدة الصديقة الغالية شكران مرتجى في ذمة الله.. لروحها الرحمة والسلام".

سبب وفاة والدة شكران مرتجى

وجاء وفاة والدة شكران مرتجى إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة ألمت بها منذ مدة، أدت الى دخولها أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، لتفارق الحياة لاحقا.

وكانت الفنانة السورية أمل عرفة أول من أعلن الأخبار المؤسفة، فنشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة كتبت فيها: "والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجى في ذمة الله.. قلبي معك يا حبيبتي الله يرحمها".

زواج شكران مرتجى وعلاء قاسم سرًا

يذكر أن علاء قاسم وشكران مرتجى تزوجا عام 2008 سرًا احترامًا لمشاعر زوجته الأولى نسرين التي بقيت على ذمته طيلة فترة زواجهما، حتى أن علاقة الأخيرة بشكران كانت جيدة وصديقتين مقربتين لكن كل واحدة منهما كانت تسكن في منزل مختلف.

وبقي زواج الثنائي في طي الكتمان حتى عام 2012، فقد أعلنا علاقتهما رسميًا بعد حصول شكران على الهوية السورية، فقد كانت تحمل الهوية الفلسطينية فوالدها فلسطيني ووالدتها سورية.

وقد استمر زواج الثنائي 11 عامًا، إلَّا أنهما لم ينجبا أطفالًا لكن علاقة شكران بنجل علاء من زوجته الأولى، بحر، كانت جيدة للغاية. وقد انفصل الاثنائي عام 2019 بطريقة ودية للغاية، وأبقيا مجريات علاقتهما بعيدً عن وسائل الإعلام.