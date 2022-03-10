بعد 30 عاما على وفاتها: حمزة نمرة يبحث عن قبر والدته

أعلن المؤلف والمغني المصري حمزة نمرة عبر تغريدة على موقع (تويتر)، أنه يبحث عن قبر أمه المتوفية منذ 30 عاماً، ويتمنى زيارة قبر والدته في المملكة العربية السعودية، حيث دفنت هناك.

و تفاعل عدد من المغردين حزنا مع الفنان المصري حمزة نمرة الذي قال أن والدته دفنت بالرياض منذ 30 عاما ولا أحد يعلم مكان قبرها.

في المقابل، انهالت الأسئلة على المطرب الشاب، حول السنوات الطويلة التي قضاها مع والده فلماذا لم يسأله أو يزور قبر أمه برفقته؟، فكانت إجابة حمزة (وضع والدي الصحي لم يكن بخير لسنين طويلة فالإجابة لم تكن متاحة).

فيما رأى آخرون أن البيوت أسرار ولا أحد يعرف لماذا والده حجب مكان دفن زوجته عن أولادهما كل هذه الفترة الماضية!

و طرح نمرة سابقًا ألبومه (مولود سنة ٨٠) وحققت أغانيه نجاحات كبيرة منها، فاضي شوية، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، مولود سنة ٨٠، وغيرهم، ويعمل حاليًا على اختيار أغاني لألبومه الجديد.