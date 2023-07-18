بعد 5 سنوات على علاقتهما.. ديلان سبروس يتزوج من حبيبته المجرية

تزوج النجم الأمريكي ديلان سبروس من حبيبته عارضة الأزياء المجرية باربرا بالفين في حفل زفاف بسيط بحضور العائلة والأصدقاء، أقاماه في كنيسة خارج مبنى الكابيتول الهنغاري في مدينبودابست.

زواج ديلان سبروس وحبيبته

وأطلَّت العروس بفستان زفاف أبيض بتصميم بسيط من قماش الساتان، إذ جاء بشيالات سباغيتي رفيعة، وبقصة صدر مربعة، فيما جاء بتنورة منفصلة. وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما تزيَّنت بطرحة بيضاء من قماش الشيفون.

من الجهة الأخرى، تألق النجم ببدلة توكسيدة سوداء نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، فيما نسَّق إطلالته مع زوجته بوضع وردتين بيضاء اللون على في جيب الجاكيت، واللتين تتطابقان مع باقة الورد التي حملتها باربرا.

ويأتي زواج الثنائي بعد مرور شهر على إعلان خطوبتهما رسميًا، إلَّا الأخبار أفادت أن ديلان طلب الزواج من حبيبته في شهر سبتمبر العام الماضي 2022، وذلك بعد 5 سنوات على علاقتهما الغرامية.



