بـ(تاتو) على ظهره العاري: آسر ياسين يروج لفيلمه (الشايب)

روج النجم آسر ياسين لفيلمه الشايب بصورة نشرها على موقع تبادل الصور(إنستجرام) ظهر فيها عاري الظهر ورسم تاتو على ظهره لأحد رسوم (الكوتشينه) .

ويواصل آسر ياسين في التحضيرات لفيلم (الشايب) مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف صلاح الجهيني، وعقد جلسات عمل لاختيار باقي فريق العمل بجانب النجم سيد رجب والفنان عمروعبد الجليل ومحمد عبد الرحمن ، قبل بدء التصوير أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وظهر آسر ياسين بشخصية (الشايب) فى مشهد نهاية (ولاد رزق 2) وكان بصحبة سيد رجب وكان القصد من ذلك هو بداية شخصية الشايب مع عالم ( ولاد رزق)، ولكن تقديم فيلم (الشايب) سيكون منفصلا تماماً عن الجزء الأول والثاني المعروض حالياً، مع احتمالية ظهور بعض أبطال (ولاد رزق) كضيوف شرف في (الشايب) .