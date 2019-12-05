بفستان جلد أسود وسيارة فاخرة..شمس الكويتية في أحدث جلسة تصوير (صور)

أطلت الفنانة شمس الكويتية المعروف عنها جرأتها في الطرح على مواقع التواصل، ونشرت صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وظهرت شمس بفستان جلد أسود مكشوف من الأكتاف ومن جهة الركبة، واستعانت بخلفية مميزة وهي سيارة مرسيدس "جي كلاس" الفاخرة، وظهر اسمها مكتوبًا على اللوحة الخاصة بالسيارة، وعلقت قائلة: "الله بال طويل أو مسدس مرخص".

وكان تعليق شمس غريبًا لدى البعض، حيث أنها لم تذكر السبب الذي دفعها لذلك ولكن بعض متابعيها توقع بأنها قالت هذا الكلام لسبب أنها في كل مرة تطل فيها بإطلالة جريئة أو تعليق مثير للجدل، تتعرض للهجوم والتنمر من البعض، لذلك قررت هذه المرة استعمال مسدس للتخلص من هؤلاء الأشخاص وبشرط أن يكون السلاح مرخّص.

الجدير ذكره أن شمس الكويتية يتابعها أكثر من مليون شخص عبر إنستغرام، ولديها الكثير ممن يعارضها ويؤيدها، ولكن الجميع يتفق على قوة شخصيتها وتمتعها بحضور خاص سواء على مواقع التواصل أو في المقابلات الصحفية والإعلامية.

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