شاهد بالفيديو: بكاء شيرين عبد الوهاب خلال حفلها في الكويت والسبب؟

شيرين عبد الوهاب

حرّكت المطربة المصرية والنجمة شيرين عبد الوهاب مشاعر محبيها وجمهورها الذي جاء لمشاهدتها وسماع أغانيها التي لطالما أحبوها، وذلك خلال حفلها الأخير في دولة الكويت، حيث انهارت بالبكاء على المسرح أثناء الغناء.

وبعد توقفها عن الغناء طلبت شيرين من الجمهور أن يتحملها لأن والدها زارها في المنام بمجرد وصولها هناك وقالت بصوت متألم ونبرة حزينة: "أبويا كان واحشني جدا فاستحملوني"، وراح بعدها الجمهور يشجعها وينادي باسمها كمساندة لها أملًا في أن تتماسك وتعود لتكمل وصلتها الغنائية التي حضرت لأجلها.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب خارج جمهورية مصر العربية، حيث أنها أحيت حفلها ترويجًا لألبومها الجديد "نساي" وقدمت وصلة غنائية متنوعة شملت العديد من أغانيها المميزة مثل: على بالي، أنا كلي ملكك، والعديد من الأغاني الأخرى.