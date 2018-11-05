بكلمات رومانسية حسن الردّاد يعايد زوجته إيمي سمير غانم بمناسبة ذكرى زواجهما السنوية

حسن الردّاد وزوجته إيمي سمير غانم

وجّه الفنّان المصري حسن الردّاد رسالة رومانسية إلى زوجته إيمي سمير غانم، وعبّر من خلالها عن حبه لها وتقديره لوجودها في حياته وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لزواجهما.

وشارك حسن الردّاد مقطع فيديو من حفل زفافه عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلّق قائلًا: لا أستطيع أن أصدق مرور عامين بالفعل على الزواج بك، زوجتى الحبيبة أنتي مصدر إلهامي ومركز حياتي، ودائما أسعى لأكون الأفضل، وأتطلع إلى وقت أطول من الفرح والرومانسية برفقتك، ذكرى سنوية ثانية سعيدة حبي".

يشار إلى أن حسن الردّاد في صدد التحضير لعمل سينمائي جديد وذلك من خلال مشاركته صورة جديدة في الآونة الاخيرة جمعته مع المنتج أحمد السبكي، وسيتم خلال الفترة القادمة الاستقرار على السيناريو المناسب للفيلم، بالإضافة إلى اختيار باقي نجوم العمل والتعاقد معهم.