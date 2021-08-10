لهذا السبب لم تشارك شمس البارودي في تغسيل جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

كشف الفنان حسن يوسف السبب وراء عدم مشاركة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي في تغسيل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قبل دفنها يوم الأحد.

وفي تصريحات لإحدى البرامج المصرية المذاعة على قناة "الحدث اليوم"، أكد حسن يوسف أن زوجته شمس البارودي شاركت في السابق في تغسيل جثمان والدته ووالدتها فقط، وفي كلتا المرتين مرضت لما يقارب الشهر، وتابع قائلًا أن إحدى صديقاتها أخبرتها أنها لم تعد تتحمل تغسيل الجثامين.

ولكن من جهة أخرى، أكد حسن يوسف أنه وزوجته شمس البارودي ترحما على روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وصليا عليها وقرآ لها القرآن الكريم في منزلهما، مشيرًا إلى أن الوسط الفني فقد برحيل دلال عبد العزيز عنصر من عناصر الخير المعروفة بطيبتها الشديدة.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن في مصر حضروا جنازة الفنانة دلال عبد العزيز لتوديعها بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المدافن التي دفن فيها زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

ومن ضمن الأسماء التي تواجدت في الجنازة شيرين، ميرفت أمين، هنا الزاهد، كريم فهمي، أحمد فهمي، أحمد بدير، رامي رضوان، حسن الرداد، هاني رمزي، أشرف زكي، عمرو سعد، فتوح أحمد، أميرة مختار، عبير صبري، ماجد المصري وغيرهم.

وانتقلت الفنانة دلال عبد العزيز إلى رحمته تعالى السبت الماضي عن عمر ناهز الـ61 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، وبعد مرور قرابة الـ80 يومًا على رحيل زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

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