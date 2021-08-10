ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصور شبه عارية والجمهور يعلّق: "لحم رخيص"

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن احتفلت بعيد ميلاد ابنها الثاني دايف من خلال نشرها لصور جريئة وشبه عارية لها ومعظمها تم التقاطها فترة حملها.

وفي الواقع كانت الصور التي نشرتها ميريام فارس قد استفزت متابعيها بشكل كبير، حيث انهالت الانتقادات من كل صوب بسبب الجرأة في الصور، وكانت التعليقات لاذعة، حيث كتبت إحداهن: "ما أسخفك..القطط والكلاب بتحمل"، في حين كتبت أخرى: "التياب بشو مزعلينك؟.."، وكان هناك تعليق آخر جاء فيه: "إيه الاستفادة أنك تبيني جسمك؟".

من ناحية أخرى، يذكر أن ميريام فارس تعاونت الفترة الماضية مع شركة نتفليكس من أجل إنتاج وثائقي جديد تتحدث فيه عن رحلة حملها خلال فترة الحظر الذي فرض على معظم الدول فترة تفشي فيروس كورونا، إلى جانب ما مرت فيه من تأثيرات جسدية ونفسية أثرت عليها وعلى قراراتها.

وقالت "نتفليكس"، في بوستر الفيلم: "العمل يستغرق ساعة و١١ دقيقة، وسيعرض في 3 يونيو/حزيران، وستكشف من خلاله ميريام عن خبراتها الفنية والشخصية، التي عاشتها لتصبح أهم مغنية بلبنان".

وتعد أغنية "حالة حلوة" هي آخر أعمال ميريام فارس، حيث شاركت بها في أحد الإعلانات الدعائية مع الفنان المصري آسر ياسين، واستطاعت تحقيق أكثر من 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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