بكلمات مؤثرة..أول تعليق من أحمد سعيد عبد الغني بعد وفاة والده

الفنان الرّاحل سعيد عبد الغني

أثارت كلمات الفنان أحمد سعيد عبد الغني الحزن في قلوب الجمهور في أول تعليق له بعد وفاة والده الفنان سعيد عبد الغني، وكانت صور الجنازة التي تناقلتها المواقع كفيلة بأن تترك أثرًا في نفوس كل من شاهدها بسبب كمية الغصة والحرقة التي كانت موجودة في لحظات الوداع.

وبعدنا تلقى الفنان أحمد سعيد عبد الغني رسائل التعازي والمواساة من زملائه وجمهوره، قما بمشاركة أول تعليق له بعد وفاة والده عبر حسابه على إنستغرام وكانت كلماته مؤثرة جدًا، حيث كتب وقال: "مع السلامة يا أعز الناس..مع السلامة يا حبيبي".

View this post on Instagram مع السلامه يااعز الناس مع السلامه ياحبيبي A post shared by ahmed said abd elghany (@ahmed_said_abdelghany) on Jan 19, 2019 at 10:14am PST

الجدير ذكره أن الفنان سعيد عبد الغني توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ81 عامًا، وذلك بعد مسيرة فنية طويلة قدم بها عشرات الأدوار البارزة في السينما والتلفزيون، ليكتسب لقب "شرير السينما المصرية الأنيق"، ومن أبرز أعماله: "احنا بتوع الأتوبيس"، "زوج تحت الطلب" والعديد من الأعمال الأخرى.