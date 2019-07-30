بلفظ خادش للحياء: نجل أنغام يتوعد زوج والدته على (إنستجرام)

نشر عمر مجدي عارف (الابن الأكبر للفنانة أنغام)، كلمات تحذيرية، عبر (ستوري) حسابه على (انستجرام)، وجهها إلى زوج والدته، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لكن سرعان ما حذفه فيما بعد.

وكتب عمر، رسالتين عبر (انستجرام)، الأولى تهديد صريح، قال فيها: (كل حاجة هتتقال خلاص)، وفي الرسالة الثانية، نشر صورة زوج والدته (أحمد إبراهيم)، وكتب عليها: (مسيرك هتقع في إيدي يا ****)، مستخدمًا تعبيرًا خادشًا وصف به زوج والدته، حسب موقع صدى البلد.

يأتي ذلك، بعد أن ألغى عمر مجدي عارف (ابن أنغام)، متابعة والدته، وعمل (بلوك) لها على (انستجرام)، وذلك بالتزامن مع قيامه بحذف صوره معها.

عمر نجل الفنانة انغام، امتنع عن الظهور معها بعد زواجها من أحمد إبراهيم، على عكس ما كان يسبق هذا الزواج من ظهور فى جميع حفلاتها، حيث كان آخر ظهور له معها في ديسمبر/كانون الأول 2018 خلال حفلها الغنائي فى مسرح الماركي.

وتزوجت أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في شهر مارس الماضي، وهي الزيجة الرابعة لها، وأحدثت ضجة في الوسط الفني، لا سيما وأن أحمد كان متزوجًا من ياسمين عيسى (ابنة شقيقة المخرج طارق العريان)، زوج الفنانة أصالة نصري، الأمر الذي أحدث أزمة بين (أصالة وأنغام).