بلقيس تتبرع بأجرها عن آخر حفلاتها لصالح متضرري زلزال سوريا

تبرعت النجمة الفنانة بلقيس فتحي تبرعها بأجرها عن حفلها الذي أحيته مساء الأربعاء في القرية العالمية في دبي، لصالح المتضررين من زلزال سوريا و تركيا الذي وقع يوم الاثنين و خلف خسائر بشرية و مادية هائلة.

وعن مبادرتها علقت بلقيس قائلة: (نظرا للظروف الراهنة، توصلنا لفكرة وأعتقد أنها مبادرة رائعة بيني وبين إدارة القرية العالمية في دبي، وهي إن أجري في الحفل يذهب لإنقاذ المنكوبين جراء زلزال سوريا...أتمنى الله يفرجها عليهم، وأعتقد إنسانيا كل واحد فينا لازم يساهم ولو بالقليل).

الجدير بالذكر أن الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي قد حصدت المركز الرابع عالمياً عن فئة (أفضل إطلالة/فستان) بين نجمات العالم بحسب احصاءات الجائزة العالمية لجوائز السجادة الحمراء للموضة.