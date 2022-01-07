بلقيس تتصدر الترند بجديدها (صابرة)

طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التى تحمل اسم (صابرة) على موقع (يوتيوب)، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب في إحدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب. وتعاونت بلقيس في أغنية (صابرة ) مع الملحن مروان أصيل ومع الشاعر الغنائي يونس آدم والموزع الموسيقى أمين رحمون، وتعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية (la vie) وأغنية (تعالى شوف).

ورغم أن الأغنية لم يتعد علي صدورها أكثر من ساعات قليلة إلا أنا تصدرت ترند (يوتيوب) وحققت نسب مشاهدة تخطت الـ200 الف مشاهدة.

بلقيس شاركت مؤخرا ً في إحتفالات دولة الإمارات بأعياد رأس السنة من خلال حفل جماهيري قدمته ليلة رأس السنة بإمارة أبو ظبي في جزيرة المارية.

وكانت بلقيس قدمت أغنية باللهجة المصرية في الصيف الماضي وهي (دبلوماسي) تعاونت من خلالها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهما، والموزع الموسيقى جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبو طالب.