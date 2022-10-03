توبا بويوكستون تقلد بلقيس فتحي في عرض "فالنتينو"

دائمًا ما تعتبر الفنانات الأجنبيات رمزًا للأناقة والموضة بالنسبة للعديد من الفتيات ممن يحاولن اتباع نهجهن، لكن يبدو أن توبا بويوكستون اعتمدت إطلالة اختارتها بلقيس فتحي في عرض أزياء "فالنتينو" قبل عدة أشهر.

توبا بويوكستون في عرض "فالنتينو"

خطفت الفنانة التركية توبا بويوكستون الأنظار إليها خلال العرض الخاص لدار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

واختارت توبا لإطلالتها فستانًا بلون الفوشيا من توقيع العلامة التجارية العالمية، جاء متوسط الطول وبقصة صدر عكسية مدببة من المنتصف، في حين صمم بأكمام طويلة، وزيِّن بزخارف مفرغة.

وأكملت توبا إطلالتها باعتماد مكياج ناعم، وتسريحة شعرمنسدلة على الجانبين، بينما اختارت حذاءً جلديًا من طراز الـ"لاتفورم" بكعب عالٍ، وحملت خقيبة يد بتصميم هندسي.

توبا تقلد بلقيس فتحي

وعلى جانب آخر، استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي التي اعتمدتها في عرض أزياء "فالنتينو" لخريف وشتاء 2022- 2023 في العاصمة الإيطالية روما، والتي تتشابه بالإطلالة التي اختارتها توبا، إلَّا أن الاختلاف بينهما هو انتعال بلقيس حذاء "بلاتفورم" بلون الفوشيا، بينما اختارت توبا جزمة من الجلد بتصميم الـ "بلاتفورم" بنفس اللون.





بلقيس فتحي تطرح أغنيتها "المزاجنجي"

ومؤخًا، طرحت بلقيس فتحي أحدث أغانيها باللهجة المصرية والتي تحمل عنوان "المزاجنجي"، وذلك عبر القناة الرسيمة للشركة المنتجة "كرافت ميديا".

وحصلت الأغنية منذ طرحها على أكثر من 150 ألف مشاهدة، وآلاف التعليقات المشيدة بالفيديو كليب.