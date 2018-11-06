الفنّانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي

بعدما نفذ صبرها، قررت الفّنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي التوجّه للقضاء والحل القانوني ضد بعض المغردين الذين وصفوها بالـ"الحوثية"، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لعدة مرات متكررة.

وأعلنت بلقيس عن ذلك من خلال حسابها على موقع تويتر، حيث قامت برفع قضية في المحكمة ضد شخصين وصفوها بالحوثية، وأوضحت تفاصيل أخرى موجودة في صورة المحضر التي قامت بنشره، وتركت تعليقًا قالت فيه: " بِسْم الله الرحمن الرحيم ونبتدي حملة إعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف، العنصري، المحرض على الفتنة والكراهية.. لي سنين ساكتة واتفرج وأقول العفو عند المقدرة بس القوانين وضعتها الدول لأخذ الحقوق ونشر الاحترام.. هذا واحد قالي "حوثية" ورد عليه واحد قال وهو الصادق "حوثية" واليوم رفعنا القضية".

وأضافت بلقيس بأنها لن تتنازل عن حقها أبدًا هذه المرة، لأن طوال فترة تنازلها الماضية عرضتها لاستمرار البعض في التطاول والتعدي عليها من خلال كلام يبث الكره والعنصرية ويعمل على نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة.

من ناحية أخرى، كانت بلقيس فتحي قد ألغت حفلها الغنائي مؤخرًا والذي كان من المقرر إقامته في روسيا على مسرح "تشايكوفسكي"، وذلك بعد تعرّضها لوعكة صحية أثرت على صوتها بسبب اختلاف المناخ.