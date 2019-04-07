بلقيس فتحي ترد على سخرية فجر السعيد من والدها على الملأ! (فيديو)

بلقيس أحمد فتحي

استفزت فجر السعيد الفنانة بلقيس فتحي، وذلك بعدما هاجمتها هي ووالدها في برنامج "هنا الكويت"، وقالت: " إسترح، وإنشغل بعودك. أنت بارع وتجيد العزف وابنتك تجيد الغناء، وهي أصبحت إماراتية، وإن شاء الله تصبح مثلها، ولكن لو جمعناكما معاً فإنكما لا تساويان رنة من عود الجوهر"، داعية إياه لإلتزام حدوده بعدما قال أنه هو ملك العود وليس عبادي الجوهر.

وجاء الرد من بلقيس خلال حفلها الأخير، وأثناء تواجدها على المسرح نادت والدها بصوت عال للصعود إلى المسرح وقالت له: "لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك"، ليؤكد البعض أنه رد مباشر على كلام الإعلامية الكويتية.

الجدير ذكره أن بقليس فتحي أحيت يوم أمس مع والدها الموسيقار أحمد فتحي، سهرة غنائية في المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، وبدأ الحفل بجلسة حوارية نظمها المركز، وتحدث فيها أحمد فتحي عن مسيرته الفنية.