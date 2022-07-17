بلقيس فتحي تظهر بالمايوه.. والمتابعون يستذكرون تغريدتها عن إسراء غريب

تعرَّضت الفنانة اليمنية المقيمة في الإمارات، بلقيس فتحي، للهجوم وموجة من الانتقادات، عقب ظهورها بالبكيني خلال ظهورها الأخير على شاطئ البحر.

بلقيس فتحب بالمايوه

وكانت بلقيس فتحي قد شاركت متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو أثناء استلقائها على الكرسي تحت أشعة الشمس للحصول على بشرة سمراء، بينما أظهرت الجزء العلوي من جسدها فقط، ليتضح ارتدائها مايوه باللون البرتقالي الناري، وهو أمر لم يعتد جمهور الفنانة رؤيته منها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معربين عن استيائهم لما وصلت إليه الفنانة، بعدما كانت تتميَّز بإطلالاتها المحتشمة.

الفنانة بلقيس فتحي تتشمس عبر سنابها ✨ pic.twitter.com/bJrPOqEtST — Scope arabic (@scopearabic) July 14, 2022

الجمهور يستذكر تغريدة بلقيس فتحي عن إسراء غريب

بينما استذكروا تغريدتها المسيئة حول حادثة مقتل الفلسطينية إسراء غريب، التي قضت مصرعها على يد أفراد من عائلتها؛ حيث بررت مقتلها منتقدةً خروجها مع رجل غريب، فكتب أحدهم: "طيب وش صار على الشرف والعادات؟"، مُرفقًا تعليقه بتغريدة بلقيس.

وكتبت بلقيس في تغريدتها، التي حذفته لاحقًا: "أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها".

بلقيس فتحي تحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة

وفي وقت لاحق، أحيَّت بلقيس فتحى حفلاً غنائياً في القاهرة بختام ليالى عيد الأضحى المبارك داخل إحدى الفنادق الكبرى وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدَّمت باقة من الأغاني، من بينها أغنية "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز، وأحدث أغانيها "ونتدلع".

وتألقت بلقيس خلال الحفل بإطلالة بنفسجية كلاسيكية من توقيع دار الأزياء الفرنسية "فالنتينو"، حيث اختارت فستان ماكسي من قماش الحرير الذي انسدل بطريقة انسيابية على جسدها، بينما جاء بفتحة صدر على شكل حرف v.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة بلقيس فتحى كان أغنية " أهل العشق" في تعاون غنائي مع قيصر الغناء كاظم الساهر وكانت الأغنية من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومن ألحان فايز السعيد.

