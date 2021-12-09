بلقيس فتحي سعيدة بطلاق شيرين عبدالوهاب.. فما السبب؟!

أعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن سعادتها بخبر طلاق صديقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، معتبرةً أن ذلك القرار بداية حياة جديدة.

وأجرت بلقيس فتحي لقاءً مع برنامج "ET بالعربي" وحينما سئلت عن شيرين عبدالوهاب وإذا ما كانت قد تواصلت معها، أجابت: "تواصلت مع شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من زوجها حسام حبيب وأرى أن من حقها ألا تتحدث عن أي تفاصيل تخص طلاقها ولكني تحدثت معها وكشفت لي بعض التفاصيل".

وأشارت بلقيس أن شيرين هاتفتها أثناء تواجدها في مصر وطلبت مقابلتها، وقد اجتمعتا في منزلها وأغلقتا الباب عليهما لتكشف لها الكثير من التفاصيل.

وبيَّنت أن عدم رد شيرين على زميلاتها الفنانات مثل أحلام ونوال الزغبي من حقها، فعليها التركيز في حياتها.

وأضافت بلقيس أنها تعتبر طلاق شيرين بداية حياة جديدة ونجاحات، مؤكدة أن الزواج يؤخر من الأعمال، وقارنت نقطة التحول في حياتها بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف بالمرحلة التي تعيشها شيرين حاليًا.

وأوضحت بلقيس قائلة: "لقد مررت بنفس التجربة ولكن استطعت أن أعود للحياة من جديد وكان الطلاق بالنسبة لي بداية انطلاقة جديدة في حياتي الفنية وأنا على يقين أن يكون نفس الحال بالنسبة لشيرين عبد الوهاب".

تفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريحات بلقيس فتحي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات بلقيس إزاء طلاق شيرين، فكتبت إحداهن:" "عندهم الزواج والطلاق عادي ويقولك بداية الإنطلاقة ..لا لا بالنسبة ليا كيما يقولو زواج ليلة تدبيرو عام الإنسان ماشي غي يقبط ويتزوج عاود كي تبانلو يتطلق نو نو شويا تفاهم شويا صبر".

وكتبت أخرى: "يا ربي كل ناس احكي لا بلقيس مستفزه طلبت تشوفك شخصي عشان انتي سبقتيها".

وعلَّق أحد المتابعين: "ليش ما يدعمون ثنينهم ليش رجال ماعدهم احساس ترا هو كمن يتأثر بعض رجال يتاثر اكثر منهم".