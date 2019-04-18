بمناسبة الأعياد: نيكول سابا تنشر هذه الصورة العائلية

حرص النجمة اللبنانية نيكول سابا على ابعاد ابنتها الوحيدة (نيكول) عن الأضواء منذ ولادتها، كما أنها اتفقت مع زوجها، الفنان يوسف الخال على عدم نشر صور لابنتهما.

الخال اضطر تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر صورة وحيدة لـ(نيكول) الصغيرة، بعد أن تم تسريب لقطة للأخيرة مع والدتها، ومن بعدها، شدد الزوجان على رفع الأسوار عالية حول ابنتهما، حتى لا تتكرر واقعة التسريب مرة أخرى.

وفي مفاجأة غير متوقعة، تنازلت نيكول عن قرارها جزئياً بعدم نشر صور لابنتها، ونشرت صورة عائلية تجمعها بزوجها وابنتهما من احتفالات (أحد الشعانين)، في الوقت الذي حرصت فيه على أن تكون الصورة من الخلف، لإخفاء ملامحها، حسب موقع دنيا الوطن.

يُذكر أن نيكول سابا احتلفت بزفافها إلى يوسف الخال بعد قصة حب جمعتهما عام 2011، وقد رزق الزوجان بابنتهما نيكول عام 2013.