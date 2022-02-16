بمناسبة الفالنتاين: هيفاء بفستان أحمر ناري و في حضن (دبدوب)

تصدر اسم النجمة هيفاء وهبي تريند محرك البحث (غوغل) بعد ساعات من نشرها جلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الحب.

وأطلت هيفاء في جلسة التصوير بفستان أحمر مكشوف مع (دبدوب) كبير حرصت على احتضانه بشكل رومانسي.وأرفقت الصور بتوجيه معايدة للمتابعين مع عبارة (احبكم).

و فنيا تعاقدت هيفاء على بطولة فيلم سينمائي كوميدي بعنوان (فوق برج إيفل)، كشفت أنها انتهت من التصوير بفرنسا والآن يتم تجهيز الاستديوهات في مصر لإستكمال التصوير، حيث ستطل بشخصيّة تدعى (حنين) قائلة: (دوري مهضوم كتير وحنين دمها خفيف كتير).

فيلم (فوق برج إيفل) بطولة كل من هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.