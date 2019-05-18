بمناسبة عيد ميلادها الـ52... أمور لا تعرفيها عن نجمة بوليوود مادهوري ديكسيت

تعد الممثلة الجميلة مادهوري ديكسيت إحدى أبرز نجمات بوليوود في عالم السينما الهندية، حيث عملت في هذا المجال لمدة أكثر من عقدين من الزمان، وتعاونت مع مجموعة من أبرز النجوم.

وبالإضافة إلى موهبتها في التمثيل، أسرت "كادهوري" قلوب الكثيرين بموهبتها في الرقص أيضًا، وبما أنه يصادف يوم 15 مايو، عيد ميلاد نجمة بوليوود الـ 52، نقدم لك من مجلة "نيوز 18" معلومات لا تعلميها عن "مادهوري ديكسيت":

أرادت أن تصبح عالمة أحياء دقيقة

وُلدت "مادهوري" في ولاية " ماهاراشترا"، وعلى عكس ما يتوقعه الكثيرون، أرادت "مادهوري" أن تصبح عالمة في مجال علم الأحياء الدقيقة، وهي بالفعل حاصلة على شهادة في ذلك المجال.

محترفة في رقصة الـ " كاثاك"

منذ الطفولة، وكان الرقص شغف مادهوري، حتى أنها أصبحت راقصة "كاثاك" محترفة في سن الثالثة، كما وصفها الراقص الشهير " بيرجو مهاراج" مصمم رقصاتها في فيلم "ديفداس"، بأنها أفضل راقصة في بوليوود.

بداياتها وسلسلة من النجاحات المستمرة

بدأت "مادهوري" مسيرتها في سن الـ 17 من خلال ظهورها في فيلمها الأول "آبوضه" Abodh في عام 1984، وتوالت أعمالها ونجاحاتها مثل "سواتي" Swati، و"هايفازات" Hifazat، و"دايفان" Dayavan وغيرها من الأفلام.

هذا ولا ننسى فيلمها للدراما الرومانسية والأكشن "تيزاب" Tezaab، الذي حقق نجاحًا تجاريًا هائل، سبط الضوء على "مادهوري" وجعل اسمها من ألمع أسماء بوليوود.

رُشحت 14 مرة لجوائز "فيلم فير"

تعد "مادهوري" الممثلة الوحيدة التي رُشحت 14 مرة لجوائز "فيلم فير"، كما أنها ربحت جائزة "فيلم فير" عن فئة "أفضل ممثلة" 4 مرات، بالإضافة إلى حصولها على جائزتين عن فئات أخرى.

ارتدت زي بلغ وزنه 30 كغم

اضطرت "مادهوري" إلى ارتداء زيًا يبلغ وزنه 30 كغم من أجل أداء رقصتها على أغنية Kahe Chedd Mohe في الفيلم الشهير "ديفداس"، هذا وتم تصميم الزي من توقيع " نيتا لولا".

أعلى الممثلات أجرًا

خلال ذروة نجاحاتها، حصلت "مادهوري" على لقب أعلى النجمات أجرًا، خاصة بعد دورها في فيلم " هام آبكي هاين كون"، حيث تقاضت ما يعادل 384 ألف دولار، وهو أكثر من زميلها في الفيلم "سلمان خان".

كانت سر الهام الرسام " مقبول فدا حسين"

شاهد الرسام الهندي فيلم "هام آبكي هاين كون" 67 مرة، وحجز دار سينما بأكملها من أجل فيلمها "أجا ناشلي"، ليس هذا فقط، بل كانت سر إلهامه لرسم سلسلة من اللوحات، وحتى إخراجه لفيلم "غايا غاميني" الذي قام ببطولته "شاروخان".

حاصلة على وسام "بادما شري"

في 2008، حصلت "مادهوري" على "بادما شري"، رابع أعلى وسام وجائزة مدنية تكريمية في الهند.

سفيرة للنوايا الحسنة

شاركت النجمة الهندية في العديد من الأعمال الخيرية الإنسانية والمرتبطة بحقوق الحيوان أيضًا، وتم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لحقوق الطفل والمساواة للمرأة في عام 2014.

أسست أكاديمية للرقص

في 2013، أطلقت "مادهوري" قناتها التعليمية للرقص "دانس ويز مادهوري" Dance with Madhuri، والتي تساعد على تعليم أنواع مختلفة من الرقص من خلال تحميل الفيديوهات، كما تقدم قناتها الفرصة للمشاركة في المسابقات أيضًا.

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