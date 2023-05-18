بمناسبة عيد ميلاده الـ83: عادل إمام يطل على جمهوره

البوابة-مفاجأة سارة كانت في انتظار جمهور النجم المصري عادل إمام، حيث نشر مدير أعماله عادل سليمان مجموعة من الصور الخاصة بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به وسط أسرته و بعض الفنانيين المقربين.

وهذا و احتفت الساحة الفنية العربية أمس الأربعاء، بعيد ميلاد أحد أهم رواد الكوميديا المصرية، الفنان عادل إمام الملقب بـ(الزعيم) الذي أكمل عامه الـ83، المليئة بالعطاء والإبداع.

و تلقى (ملك الكوميديا) العديد من رسائل التهنئة والمعايدات من أصدقائه الفنانين، الذين تقاسموا معه مشواره الفني الطويل والحافل بالنجاحات، معبرين عن حبهم الكبير له، ومتمنين له أطيب المتمنيات بهذه المناسبة الخاصة، عدا عن التهاني من جمهوره العريض في الوطن العربي.