بمناسبة يوم المرأة العالمي.. نادين نسيب نجيم تشارك صُورة لندوب وجهها

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صُورة جديدة لها بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يوافق 8 من شهر مارس.

وخرجت نادين عن المألوف وشاركت صُورة لوجهها عن قًرب بأثار الجروح التي لحقت بها بسبب انفجار بيروت الذي حدث منذ عدة أشهر، وارفقت نجيم الصُورة تعليق جاء فيه "المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد. المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض. ابقي قوية حتى يتعجب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث. تحية للمرأة اللبنانية على قوتها وعزيمتها وصمودها بظل كل ما يحدث في لبنان وتحية للمرأة العربية لانها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات. رأيتها في الصفوف الأولى فكانت كالقائد لمن حولها ورأيتها في الصفوف الأخيرة فكانت كالحارس لعائلتها ... ورأيتها في المنتصف فكانت التوازن بين عقلها وقلبها".

ونالت الصُورة التي شاركتها نادين تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط إطراء على شجاعتها بمشاركة مثل هذه الصُورة من دون الخوف من اي تعليق سلبي أو غيره.

يذكر أن نادين كانت قد خضعت لعدة عمليات جراحية في المستشفى واضطروا الأطباء لوضع 40 غرزة في وجهها، واستغرقت إحدى العمليات ما يقارب الـ 6 ساعات.

وكانت قد شاركت فيديو مُرعب للحظة الانفجار الذي حدث بالقرب من بيتها، وأظهرها الفيديو وهي تصور بواسطة هاتفها قبل أن تلقيها قوة الانفجار بعيدًا كما كان صوت صراخها واضحًا.



فنياً يذكر أن نادين تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني بمسلسل "2020" الذي سيجمعها بالممثل السوري قصي خولي للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2019.

وشاركت نادين المنشور الخاص بالمسلسل عبر حسابها تعليق جاء فيه "بالتوفيق للجميع مع محبتي الكبيرة لكل الطاقم من فنانين وفنيين وكل من ساهم في هذا المسلسل"..وأضافت: "الله وليّ التوفيق ..انتظرونا خلال شهر رمضان المبارك على شاشة إم بي سي".

للمزيد من قسم الترفيه:

في اليوم العالمي للمرأة...فنانة مصرية تعترف بتعرضها للتحرش الجنسي!

حنان الترك تشارك الصُورة الأولى لأولادها الخمسة بمناسبة عيد ميلادها.. كم بلغ عمرها؟

شاتاي اولسوي ينفصل عن حبيبته بعد 3 سنوات..وفيديو القُبل الحميمية بينهما إلى الواجهة مجدداً!