شاتاي اولسوي ينفصل عن حبيبته بعد 3 سنوات..وفيديو القُبل الحميمية بينهما إلى الواجهة مجدداً!

تداولت الصحافة التركية خبر انفصال الممثل التركي شاتاي اولسوي عن حبيبته الممثلة دويغو ساريشين بعد علاقة بدأت منذ 3 سنوات تقريباً.

وتم تداول الخبر بشكل كبيرولم يكن صداه كما توقع الممثل التركي، إذ ربط البعض الموضوع بمسلسله القادم "يشيلتشام" الذي سيعرض خلال الأيام المقبلة، إذ أن شاتاي أو بالأحرى مديرة أعمال الفنان تعمدت مشاكة مثل هذا الخبر تحت شعار حملة إعلانية ليعود إسم الممثل إلى الواجهة مجدداً.

أما عن سبب الانفصال فتم تداول أن حبيبتة دويغو لم تعد تتحمل أن تعيش علاقة بعيدة عن أعين الناس والإعلام وأرادت أن تكون علاقتهما تحت إطار رسمي وهو ما رفضه الممثل الشاب الذي إختار مهنته على حياته العاطفية، وبحسب المصادر أن حبيبة الممثل غادرت منزلهما بشكل نهائي.

يذكر أنه تم تداول فيديو رومانسي للثنائي منذ فترة على متن أحد القوارب أثناء رحلة جمعتهما معاً خلال فترة الصيف بالتحديد، وظهر الشاب وقتها بوزن زائد وشعر منكوش أثار سخرية الجمهور.

يذكر أن شاتاي كان بعلاقة عاطفية مع زميلته الممثلة التركية سيريناي ساريكايا التي شاركته بطولة المسلسل الشهير "المد والجزر"، وبحكم عملها مع بعضهما وقتها نشأت علاقة عاطفية بينهما إلا أنها انتهت بالإنفصال قُبيل عرض أحد مسلسلاته. منذ لحظة إنفصاله هاش الممثل التركي الوحدة لمدة سنتين تقريباً قبل أن يرتبط بآخر عشيقاته.

بالعودة لمسلسل "​يشيلتشام​" للممثل التركي ​شاتاي، فقد تم طرح الإعلان الدعائي له عبر صفحات القناة العارضة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى سميح وهو منتج أفلام في فترة الستينيات في تركيا يحاول إيجاد حب حياته، ويشارك البطولة الممثلة الجميلة افرا ساراتش اوغلو.

الإعلان الترويجي الأول لمسلسل المنتظر "يشيلتشام" من بطولة النجم شاتاي اولسوي والجميلة افرا ساراتش اوغلو.🔥🔥



- يحكي رحلة صانع الافلام سميح اتيش



- قادم على منصة BluTV #ÇağatayUlusoy ، #Yeşilçam pic.twitter.com/Rd3I9PXIr4 — Yeşilçam | مسلسل يشيلتشام (@yesilcam_3rb) February 12, 2021

الإعلان الترويجي الثاني لمسلسل المنتظر "يشيلتشام" من بطولة النجم شاتاي اولسوي والجميلة افرا ساراتش اوغلو.🔥🔥#ÇağatayUlusoy ، #Yeşilçam ، #AfraSaraçoğlu pic.twitter.com/auOEz1EPoU — Yeşilçam | مسلسل يشيلتشام (@yesilcam_3rb) February 26, 2021

نبذة عن شاتاي

بدأ حياته المهنية كعارض أزياء وبالتحديد بعمر الثامنة عشرة من عمره. وفي عام 2010 فاز بلقب أفضل عارض أزياء في تركيا.

أما عن أول أدواره فكانت بطولة مسلسل" اسميتها فريحة" الذي جمعه بالعملاقة الصغيرة "هازال كايا"، وقام بدور أمير الذي يقع بحب هازال بالرغم من الفرق الإجتماعي والكذب الذي صاحب العلاقة منذ البداية. وبعد النجاح العظيم الذي حققه مسلسل اسميتها فريحة تولى بطولة فيلم Anadolu Kartallari في عام 2011 حيث قام بدور أحمد أنور ولقد حطم هذا الفيلم شباك التذاكر في تركيا وكان الأول تلك السنة.

وفي سبتمبر 2013 بدأ شاتاي بالعمل بمسلسله الجديد مد جزر بدور يامان كوبار، وهو مسلسل مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير. في ديسمبر 2015، صدر له الفيلم Delibal مع الممثلة ليلى ليديا توغوتلو، كما حصل على جائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثل عن دور يامان في مسلسل مد جزر عام 2015، ومن آخر أعماله مسلسل في الداخل Içerde الذي بدأ في سبتمبر 2016 مع الممثلة بانسو سورال وممثلين اخرين مثل اراس بولوت اينملي.

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