حنان الترك تشارك الصُورة الأولى لأولادها الخمسة بمناسبة عيد ميلادها.. كم بلغ عمرها؟

شاركت الممثلة المصرية حنان الترك الصُورة الأولى لأولادها الخمسة برفقة زوجها الحالي رجل الأعمال أيمن السويدي.

الصورة التي تم مشاركتها كانت بمناسبة عيد ميلاد الفنانة المعتزلة الـ 46، ونالت الصُورة انتشار كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين ابدوا صدمتهم من أولادها وخاصةً الشابان اللذان بديا بعمر جيد.

يذكر أن حنان كانت قد هنأت ابنها الكبير يوسف بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ عدة أيام، ونشرت الترك عبر ستوري إنستغرام الخاص بها صورة تجمعها بابنها وكتبت معلقة "عيد ميلاد سعيد إبني الموهوب".

ووقتها اكتشف الجمهور أن ابنها يوسف يملك موهبة مميزة في غناء الراب، وظهر يوسف بستايل الراب المعروف الذي ناسب موهبته، وتغزل الجمهور بوسامته متفاجئين بانه أصبح بهذا العمر "عمر الشباب"، وعلق عدد منهم على وجود شبه كبير بين يوسف ووالدته الفنانة المعتزلة. وبحسب المتداول فإن يوسف يعيش في أمريكا، ويعمل هناك في غناء الراب، كمان أنه يملك موهبة في كتابة كلمات أغاني الراب.

يذكر أن والد يوسف هو رجل الأعمال المصري خالد خطاب وهو الزيجة الثانية في حياة الترك، والذي أنجبت منه ابنيها يوسف وآدم. وتوفي خطاب بعد فترة كبيرة من انفصاله عن حنان، حيث لقي حتفه داخل أحد سجون مصر بعد حبسه في قضية تعاطي وتجارة مخدرات بالإضافة لقضايا أخلاقية تتعلق بالشذوذ.

الزيجة الأولى لـ حنان كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي وبعد زواجها بساعة توفي والدها استمر زواجهما لمدة شهر وانفصلا بعد خلافات وتزوج لاحقًا من الفنانة ذكرى وأقدم على الإنتحار بعد أن قتل زوجته ذكرى ومدير أعمالها وزوجته بسبب خلاف بينهم بحسب المتداول.

عادت حنان وتزوجت من المخرج المصري هادي الباجوري ولم يدم الزواج بينهما طويلاً، أما الزيحة الرابعة فكانت في عام 2008 من دكتور يُدعى محمد يحيى، حيث يعد ذلك الزواج هو الأقصر والأكثر غموضا، حيث أشارت تقارير أخرى بأنه رجل أعمال سعودي، حيث إنها أعلنت عن ذلك الزواج بعد أن أنجبت منه إبنها الثالث محمد. أما ابنتيهما "مريم ومنى" فقد أنجبتهما من زوجها الحالي.

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