بنطال هيفاء (البراق)...تعرف على سعره الخيالي!

أثارت إطلالة الفنانة هيفاء وهبي التي ظهرت فيها بآخر صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الآلاف من المتابعين، خصوصا وأنّ هيفا تتميّز ببصمتها في عالم الأزياء وارتدائها كل ما هو عصري ولافت.

البنطال الملوّن البرّاق الّذي ظهرت فيه هيفاء سبق وارتدته منذ أربع سنوات، وبلغ ثمنه 1666 دولار أميركي بحسب موقع دنيا الوطن.

وعلى ما يبدو أنّ الأمر الذي دفع بهيفا بالحفاظ على هذا البنطال هو لأنّه المفضّل لديها، وارتدته في مسلسل (لعنة كارما).