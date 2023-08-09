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بهار شاهين تفرط بشرب الكحول وتضع نفسها في موقف محرج

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 06:41
بهار شاهين
بهار شاهين

أثارت النجمة التركية "بهار شاهين" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان نشرت صورة لها وصفت بالصادمة على حد تعبير الجمهور خلال احتفالها في أحد الأماكن العامة في تركيا.

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بهار شاهين في موقف محرج بسبب افراطها بشرب الخمر
 

شاركت نجمة مسلسل إسطنبول الظالمة صورة لها وهي تمسك بكاسة مليئة بالكحول عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "انستغرام".
 

وكتبت على الصورة تعليق تقول فيه: "اذا اتصلت عليكم لا تردّوا" حيث أن هذه العبارة إشارة على أنها ثملت كثيراً خلال الحفلة ولا تعي ما تقوم به.
 

كما شاركت مجموعة أخرى من الصور لها وهي ترتدي قميص باللون الأبيض مفتوح، بالإضافة الى أنها ارتدت نظارات طبيّة.

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بهار شاهين تعلن علاقتها بحبيبها الاسباني
 

وفي وقت سابق كشفت الفنانة التركية عن علاقتها بحبيبها الاسباني "جوان جاريدو" حيث علّقت على الصور بقولها: "الحب الحقيقي"، معلنة بهذا بشكل رسمي علاقتها به بعد العديد من الأنباء حول الأمر.
 

كما شاركت شاهين جمهورها، فيديو لها وهي تتعلّم اللغة الاسبانية منه حيث أعاد حبيبها مشاركة المقطع عبر حسابه الخاص.

وسارع الجمهور لمعرفة أي معلومات حول حبيبها، ليتضح انه مغني وعازف غيتار إسباني الجنسية، ويبلغ من العمر 27 عامًا، وبدأت شهرته من خلال برنامج المواهب Operación Triunfo الذي شارك فيه خلال عام 2018.

وبهار هي فنانة تركية قدمت خلال مسيرتها الفنية عدد من الأعمال المميزة من بينها شخصية جيرين في مسلسل اسطنبول الظالمة.

 

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