بهار شاهين تحذّر والدها من مشاهدة الحلقة 3 من مسلسلها دوران.. وتشجّع الجمهور عليها

أصدرت النجمة التركية "بهار شاهين" مسلسلها التركي الجديد "دوران" والذي يجمعها مع النجم "أوكتاي تشوبوك" وذلك بعد نجاحها في مسلسل اسطنبول الظالمة.

الإعلان الأول لمسلسل دوران

تداول المتابعون مقطع فيديو للإعلان الأول لمسلسل "دوران" حيث ظهرت فيه بهار وهي برفقة أوكتاي وجمعتهما لقطات جنسية وحميمية ضمن أحداث المسلسل، وصفت بالجريئة جدًا والمبالغ بها.

وكانت بهار قد علّقت على مقطع الفيديو في وقت سابق أنها خائفة من ردة فعل والدها عندما يشاهد احداث العمل، حيث انها تشعر بالخجل بان تظهر بهذه المشاهد امامه وعلقت قائلة: "هناك أحداث وتفاصيل في رأسي ولا يجب أن يراها والدي أبداً"، وأضافت: "ابنتك لم تعد بريئة أبدًا يا والدي"

بهار شاهين تتحدث مع والدها من أجل المسلسل

وكشفت الفنانة التركية مؤخرًا انها تحدثت مع والدها بخصوص هذه المشاهد والمسلسل ككل، وقالت أنه معجب بالعمل وهو ما أسعدها وعلقت على هذ الموضوع قائلة: "أعجب أبي بالمسلسل كثيراً فقلت له حسناً إياك أن تشاهد الحلقة الثالثة من المسلسل كي لا تفسد علاقتنا، ولكن أنتم أيها المتابعين شاهدوها ستعجبكم كثيراً".

وجاء التعليق في إشارة منها على أن الحلقة الثالثة من المسلسل ستحتوي على بعض المشاهد الجريئة، ومن المقرر أن تعرض الحلقتين الثالثة والرابعة يوم الثلاثاء المقبل

وتفاعل الجمهور مع تصريحات بهار شاهين الجديدة مؤكدين انها تحاول اثارة الجدل، فيما انتقد البعض تقديمها لهذه المشاهد