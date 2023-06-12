بوراك دينيز في صورة مثيرة للجدل داخل مركز تجميل.. والجمهور يتحدث عن ميوله الجنسية

شارك النجم التركي بوراك دينيز جمهوره الواسع عبر حسابه الخاص في انستغرام صورة جديدة له وصفها عدد من جمهوره بالطريفة فيما أثارت الكثير من الجدل حول ميوله الجنسية

بوراك دينيز يثير تساؤلات حول ميوله الجنسيّة



نشر الفنان التركي صورة حديثة له داخل أحد مراكز التجميل وهو يقوم بتقليم أظافر يديه وقدميه، وظهر دينيز وهو يضع قدميه في جهاز العناية بالقدم ويجلس بطريقة أنثوية.

كما ظهرت إحدى الفتيات وهي تقلم أظافر يديه فيما اتخذ وضعية طريفة في ملامحه، وفي الوقت الذي بدأ عدد كبير من رواد السوشال ميديا بالحديث عن ميول بوراك الجنسية، وفيما إذا كان يحاول التشبه بالنساء، اعتبر آخرون أنه كان من الواضح أن دينيز يمازح الفتاة العاملة في المركز وجمهوره.

وأشار آخرون إلى ان الضجة الكبيرة التي أثيرت حول الصورة غير مبررة وان بعض الأشخاص يحاولون تصيد الأخطاء للمشاهير بطريقة غير صحيحة.

بوراك دينيز يستعدّ لمسلسله الجديد غريبان



بدأ الفنان التركي مؤخرًا تصوير مشاهده في المسلسل الجديد المرتقب غريبان والذي يجمعه بالفنانة هاندا ارتشيل، ومن المفترض ان يعرض المسلسل بعد الانتهاء من التصوير.

ويروي العمل قصة شاب يعاني من مشاكل نفسية ومرض الفصام، حتى يلتقي بإحدى الفتيات ليواجهان سويًا الكثير من المشاكل والأحداث.

وواجه العمل الكثير من المشاكل التي تسببت بتأجيل تصويره لأكثر من مرة، فيما يترقب الجمهور العمل بحماس شديد.