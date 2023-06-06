هاندا ارتشيل وبوراك دينيز في فيديو طريف من كواليس مسلسل "غريبان"

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بالطريف للنجمة التركية "هاندا ارتشيل" ومواطنها "بوراك دينيز" خلال قضائهما فترة استراحة ووقتًا ممتعًا في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد الذي يحمل اسم "غريبان"

هاندا ارتشيل وبوراك دينيز في كواليس مسلسل غريبان



ظهر النجم التركي "بوراك دينيز" في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يقوم بترتيب تسريحة شعره المصممة لشخصيته في المسلسل أمام المرآة.



الفيديو الذي تم تداوله كان من تصوير هاندا ارتشيل زميلته في العمل، وعندما لاحظ بوراك قيام هاندا بتصويره قام بتوجيه المرآة عليها ليظهر انعاكسها.

ووصف الجمهور الفيديو بالمميز والطريف، وأكد البعض أنه كشف عن علاقة صداقة مميزة بينهما، معبرين عن حماستهم في انتظار المسلسل.

دينيز وهاندا ارتشيل بطلا مسلسل غريبان



يشار بأن هاندا ارتشيل تشارك في بطولة مسلسل غريبان إلى جانب النجم بوراك دينيز، حيث يجسد الأخير دور رجل يعاني من انفصام شخصية ويلتقي في فتاة يقع بحبها ليواجه معها الكثير من المشاكل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها بوراك دينيز وهاندا ارتشيل في بطولة مسلسل، فقد اجتمعا من قبل في بطولة "الحب لا يفهم بالكلام" والذي حقق الكثير من النجاح، وشكل النجمان ثنائية مميزة في العمل.