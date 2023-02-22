بوستر "العربجي" يثير حيرة المتابعين.. ديمة قندلفت أم أحلام؟

طرح البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "العربجي"، بطولة النجمين السوريين ديمة قندلفت وباسم ياخور، عبر منصات التوصل الاجتماعي.

وكُشِفَ عن ملامح الشخصية التي ستقدمها ديمة قندلفت في العمل بناءً على البوستر الدعائي خاصتها، الذي أطلَّت فيه مرتديةً ملابسًا تتشابه بأزياء المحاربات القدامى، أو كالذي ارتدته بطلات المسلسل العالمي الأكثر شهرة Game Of Thrones.

ديمة قندلفت شبيهة أحلام في العربجي

وبعيدًا عن الإطلالة، أثارت قندلفت الجدل بسبب شكلها في البوستر الدعائي، فللوهلة الأولى، اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إحدى المشاركات في العمل؛ بسبب التشابه الكبير بملامحهما.

وأبدت إحدى المتابعات عن صدمها، معلقة: "فكرتا أحلام!!"، وأضافت: "فكرت أحلام وحدة من الممثلات في المسلسل".

أحداث مسلسل العربجي

ويدور المسلسل حول "عبدو العربجي"، الذي يتمتع يالشهامة والرجولة، شخص يعيش في بيئة بسيطة ويفضل الابتعاد عن المشاكل اليومية، إلى أن القدر يقوده إلى مصير مختلف يتصارع فيه الخير والشر، حيث يصبح أمام مواجهة أزمة تكاد تودي به إلى سقطة أخلاقية في حال قرر التخلي عن الضعفاء، إلَّا أنه لا يتردد على المساعدة ويقف مناهضًا لقوى الشر.

وما يزيد من معاناته وقوعه في حب امرأة من الحي، لكنها في المقابل لا تبادله ذات المشاعر وتعرض عنه، إلَّا أنه لا يفقد الأمل ويتحدى واقعه؛ دفاعًا عن حبه ورغبته بالزواج منها متحديًا الظروف.

معنى كلمة العربجي

العربجي هي مهنة يقوم فيها الأشخاص الذي ينقلون البضائع والبشر من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، مستخدمين عربات تجرها الدواب.

أبطال مسلسل العربجي

ويشارك في العمل العديد من النجوم من بينهم: ديمة قندلفت بدور "ناجية"، بسام كوسا بدور "عبدو"، سلوم حداد بدور "كبير النشواتية"، ونادين خوري بدور "درية"، وغيرهم. وهو من تأليف عثمان جحى، وإخراج سيف السبيعي.



قناة عرض مسلسل العربجي

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة "رؤيا"، و"روتانا دراما"، وغيرها من القنوات.

