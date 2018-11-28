بوسي تحتفل بعيد ميلادها...صور

بوسي

احتفلت النجمة الكبيرة بوسي بعيد ميلادها، وذلك في أحد الأماكن العامة، واقتصر الحفل على عدد قليل من أصدقائها .

كما حضر المناسبة الإعلامية بوسي شلبي، وابنتا النجمة بوسى كل من مي وسارة نور الشريف، وعدد قليل من الأصدقاء، حيث احتفلوا بعيد ميلاد بوسي في اطار عائلي، وقامت الإعلامية بوسي شلبي بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر (ستوري) حسابها على (انستجرام)، حسب اليوم السابع.

وتشارك بوسي في مسلسل (قيد عائلي) وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز، وينتمي لأعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوي، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.