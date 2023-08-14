  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بوظة بنكهة محمد عبده تثير الجدل.. والمتابعون:"ما في ماجد المهندس؟"

بوظة بنكهة محمد عبده تثير الجدل.. والمتابعون:"ما في ماجد المهندس؟"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 14 آب / أغسطس 2023 - 12:45
محمد عبده
محمد عبده

تتعدد نكهات المثلجات بين المانجا والفراولة والشوكولاتة، لكن أن تكون بوظة بنكهة فنان العرب محمد عبده، أمر مثير للاستغراب!

اقرأ ايضاًفيفي عبده تبرر وصفها محمد عبده بـ(الرقاصة)!فيفي عبده تبرر وصفها محمد عبده بـ(الرقاصة)!

بوظة بنكهة محمد عبده

شارك أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء تواجده في أحد المحال التجارية المختصة ببيع المثلجات، لكن المثير للحيرة حينما طلب تناول بوظة بنكهة الفنان السعودي محمد عبده، لتتوجه الموظفة على الفور وتشغل الماكينة من أجل تعبئة وعاء طبق عليه صورة فنان العرب بالوظة ذات نكهات متعددة..

وحينما حصل الشاب على العلبة، سأل الموظفة حول ما إذا كان صوته سيصبح شبيهًا لصوت عبده فيحال تناول لقمة منها، لتجيبه أن عليه التجربة لمعرفة ذلك، حينها يبدأ الشاب بالغناء لن بدا واضحً أن البوظة ليس لها تأثير سحري يعمل على تحسين الصوت.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بطريقة ساخرة، فعلَّق أحدهم: "مافيه بنكهة عبدالمجيدعبدالله "، وعلَّقت إحداهن: "مافي بنكهة ماجد المهندس"، وأشاد البعض بالطريقة التسويقية للمكان.
 

كلمات دالة:محمد عبده

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن