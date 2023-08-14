بوظة بنكهة محمد عبده تثير الجدل.. والمتابعون:"ما في ماجد المهندس؟"

تتعدد نكهات المثلجات بين المانجا والفراولة والشوكولاتة، لكن أن تكون بوظة بنكهة فنان العرب محمد عبده، أمر مثير للاستغراب!

بوظة بنكهة محمد عبده

شارك أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء تواجده في أحد المحال التجارية المختصة ببيع المثلجات، لكن المثير للحيرة حينما طلب تناول بوظة بنكهة الفنان السعودي محمد عبده، لتتوجه الموظفة على الفور وتشغل الماكينة من أجل تعبئة وعاء طبق عليه صورة فنان العرب بالوظة ذات نكهات متعددة..

وحينما حصل الشاب على العلبة، سأل الموظفة حول ما إذا كان صوته سيصبح شبيهًا لصوت عبده فيحال تناول لقمة منها، لتجيبه أن عليه التجربة لمعرفة ذلك، حينها يبدأ الشاب بالغناء لن بدا واضحً أن البوظة ليس لها تأثير سحري يعمل على تحسين الصوت.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بطريقة ساخرة، فعلَّق أحدهم: "مافيه بنكهة عبدالمجيدعبدالله "، وعلَّقت إحداهن: "مافي بنكهة ماجد المهندس"، وأشاد البعض بالطريقة التسويقية للمكان.

