مقيم يمني يوثق لحظة اقتحامه منزل محمد عبده.. وهذا ما سرقه!

أقدم مقيم من الجنسية اليمنية على سرقة الجناح الفندقي الخاص بالفنان السعودي محمد عبده ، والأمر المثير للصدمة توثيقه جريمته ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقيم يمني يسرق محمد عبده

في التفاصيل، قرر المقيم دخول الفندق الذي يقيم فيه محمد عبده، ورغم عرضه رشاوٍ عليهم لإطلاعه على الطابق الذي يتواجد فيه مكان إقامة الفنان، إلَّا أنهم رفضوا ذلك؛ ما دفعه لاستخدام المصعد.

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة #نجران تلقى القبض على مقيم يمني اقتحم غرفة الفنان #محمد_عبده وقام بسرقة اغراض خاص لفنان



كما تم القبض على مقيم يمني وهندي ومواطنين لمساعدتهم لمقيم اليمني على اقتحام غرفة الفنان محمد عبده pic.twitter.com/h6dMFLbNM3 — Wael (@Aljehani_85) July 22, 2023

وحال وصوله الغرفة مع أربعة رجال آخرين، بدأ بمناداته بكنيته "أبو نورة"، وحينما لم يجد منه ردًا، فتح الباب ليجده مفتوحًا؛ ودون خوف دخل المنزل، ولاحظ وجود قبعة للفنان موضوعة على جانب التلفاز المضاء، وعلى الفور ذهب والتقطها.

وعلَّق: "أسف يابو نوره سامحني من محبتك جيت أبغى أشوفك وما لقيت إلا قبعتك وحبيت أطبق أغنية سرقني".

الأمن العام السعودي يعتقل مرتكبي الجريمة

وبعد انتشار الفيديو، تمكن السلطات السعودية من اعتقال الشاب والأربعة الآخرين، ونشر حساب "الأمن العام" السعودي، بيانًا جاء فيه: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيًا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحدمقتنياته".

وتابع البيان: "والقبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة، وجرى إيقافهم واتخذا الإجراءات النظامية بحقهم وإحلاتهم للنيابة العامة".



