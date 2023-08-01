فيفي عبده تبرر وصفها محمد عبده بـ(الرقاصة)!

البوابة-نفت الفنانة فيفي عبده هجومها على المطرب محمد عبده ووصفه بالراقصة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وقالت فيفي عبده: (أولا فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده ده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نزلت فيديو لأغنية عجبتني لشيرين عبد الوهاب فا أكيد أنا ما قرأتش الكلام اللي مكتوب عليها). و تابعت: (أنا عملت ليها شير من التيكتوك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير، ولو كنت قرأت الكلام أكيد مكنتش نزلتها، ولما بنتي فتحت الاستوري وشافتها شالتها فورا، ودا عيب أني ماكملتش دراستي ومقرأتش الكلام، الله يخربيت اللي كتبها، وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده وبلاش بروباجندا ملهاش لازمة من الميديا أكيد واضح أنها مش مقصودة).



وسبق أن تصدر اسم الفنانة فيفي عبده (تريند) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في الساعات الأخيرة، بعد أن تداول عدد من الرواد (سكرين شوت) لمنشور لفيفي عبده تهاجم فيه المطرب محمد عبده بسبب حديثه السلبي عن المطربة شيرين عبد الوهاب قائلة: (المغني العجوز محمد عبده بيقول عن شيرين مؤدية مش مطربة، لو الست دي مؤدية يبقى أنت رقاصة يا عبده).