(بياف) يكرم حلا شيحة عن دورها في مسلسل (زلزال)

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان (بياف) في لبنان عن دور (صافية) في مسلسل (زلزال)، ويقام الحفل اليوم الجمعة، وكتبت حلا، عبر حسابها على (إنستجرام) قائلة: (تكريم خاص من مهرجان بياف عن دوري في مسلسل (زلزال).

وشاركت حلا شيحة، في مسلسل (زلزال) بطولة محمد رمضان وعرض في شهر رمضان الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، منى عبد الغني، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائي، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.