بيت ديفيدسون يستعين بوالدته للدفاع عنه بالخفاء.. اليك التفاصيل

تحدث النجم الكوميدي بيت ديفيدسون عن بعض تفاصيل حياته الخاصة، لا سيما علاقته بوالدته حيث كشف إنه عادة ما يتركها تدافع عنه في بعض المواقف المعينة.

والدة بيت ديفيدسون تدافع عنه



خلال لقاء صحفي كشف ديفيدسون بان والدته أنشأت حساب مزيّف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث أنها تدافع عن بيت من خلال هذا الحساب، من خلال هذا الحساب ضد التعليقات المسيئة التي قد تناله عبر التطبيق، حيث تحرص والدته الرد على كل شخص وجه إساءة أو تنمر عليه من خلال هذا الحساب.



وقال بيت حول الموضوع: " اكتشفت بان أمي لديها حساب وهمي في تويتر وهي تحاول الدفاع عني من خلاله دون أن يكشف شخصيتها أحد".

وبعد هذا التصريح تفاعل الكثير من جمهور الفنان الأمريكي مع تصرف والدته، حيث أشاد القسم الأكبر منهم بطريقتها في الدفاع عنه وحرصها على دعمه بطريقتها الخاص.

بيت ديفيدسون في إجازة من اجل صحته العقلية



وفي وقت سابق قرر النجم ديفيدسون أخذ إجازة مطولة من الفن والإعلام وجمهوره والدخول الى مركز التأهيل من أجل التركيز على صحته العقلية والنفسية وذلك بعد أن عاش فترة من الاضطرابات الشخصية التي سببت له الكثير من المشاكل في حياته.



ويخضع بيت ديفيدسون لعلاج من الاضطرابات مابعد الصدمة واضطرابات الشخصية الحديّة.

يُشار بان ديفيدسون كان على علاقة مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعد انفصال الأخيرة عن زوجها مغني الراب المثير للجدل كانيه ويست، إلا أن علاقتهما لم تستمر طويلًا.