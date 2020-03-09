بيرجوزار كوريل أم للمرة الثانية!

أنجبت الممثلة التركية بيرجوزار كوريل البالغة من العمر 37 عامًا من زوجها خالد أرغنتش مساء أمس طفلها الثاني الذي أُطلق عليه اسم "هان"، وقد ولد الطفل بطول 105 سم وبوزن 3.5 كيلو غرام، وكشفت الصحف التركية أن الحالة الصحية للأم والطفل جيدة.

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وذكرت المواقع كذلك أن خالد لم يترك زوجته أثناء الولادة وبقي بجانبها حتى أنتهت الولادة. وفي نفس السياق، كان الثنائي قد استقبل طفلهما الأول قبل ما يقارب 10 سنوات أي في عام 2010، وأطلقا عليه اسم "علي"، أي بعد عام تقريبًا من زواجهما.

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ويذكر أن لخالد مسلسل يعرض حاليا يحمل اسم بابل، يجسد فيه دور "عرفان" وهو استاذ جامعي، وتدور قصة المسلسل حول "عرفان" الذي فصل من عمله وتم تجميد حساباته المصرفية، ومنع من السفر ومغادرة البلاد، ويتطلع لبدء حياة جديدة من خلال محاولة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وفي وقت سابق، كانت قد زعمت بعض الصحف أن الحكومة التركية قد رفعت قضية على المسلسل بعد عرض الحلقة الأولى، بتهمة "التروج للإرهاب"، حيث اعتبر بأنه يسيء إلى الحكومة التركية، واعتبر "بابل" أنه يشير إلى العاملين في الخدمة المدنية المفصولين من وظائفهم بموجب قانون الطوارئ، الذي صدر أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

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