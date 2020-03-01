مريم أوزرلي بإطلالة تخطف الأنظار

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة النجمة التركية مريم أوزرلي في مهرجان برلين السينمائي، حيث خطفت أنظار محبيها بإطلالتها السوداء.

وارتدت مريم تنورة قصيرة، وتوب من "الدانتيل" من عند البطن ذو أكمام من المخمل، وأضافت عليه جوارب طويلة سوداء وحذاء كلاسيكي أسود، وبحسب معظم الآراء والتعليقات، فضّل بعض متابعيها لو أنها لم ترتدي الجوارب السوداء.

لكن في الحقيقة أن ما خطف الأنظار هو طقم المجوهرات التي ارتدته في المهرجان، فقد تزينت بطقم ألماس من العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة للمجوهرات (بولغاري/ Bulgari) بلغ ثمنه تقريبًا إلى 106 ألف دولار أمريكي.

وذكرت صحف تركية، أنه كان برفقة أوزرلي في المهرجان حراسة أمنية من العلامة التجارية وانها قامت بإرجاع الطقم المجوهرات بعد إنتهاء المهرجان وتلقت مبلغ كبير مقابل الإعلان.

من جهة آخرى، اشتهرت مريم أوزرلي عند العرب من خلال دورها في مسلسل "حريم السلطان" والتي جسدت فيه دور السلطانة هيام.

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