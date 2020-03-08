جان يامان يثير الجدل بعد اعتدائه على أحد المعجبات..فما حقيقة ذلك؟

عاد الممثل التركي المثير للجدل جان يامان للواجهة من جديد، وتصدر اسمه عناوين الصحف التركية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن نُشرت أخبار تفيد باعتدائه على معجبة أرادت التقاط صورة برفقته.

وفي النفاصيل، اشتكت سيدة خمسينية تدعى "جيديم كوكاسان" على جان، حيث ادعت أنه قام بضربها وإخراجها من أحد الملاهي الليلية الموجودة في منطقة أورتاكوي في ليلة 22 نوفمبر 2019، حيث طلبت منه أن تلتقط صورة معه، وحاولت معانقته، لكنه رفض ودفعها بعيدًا عنه.

وأضافت الصحيفة، أن الفتاة ابتعدت وبدأت بالرقص وبتصوير نفسها مقاطع فيديو، واعتقد النجم التركي أن الفتاة تقوم بتصويره رغماً عنه، فقام بمهاجمتها وليّ ذراعها وطردها من الملهى، فبدأت الفتاة بالصراخ بأعلى صوتها قائلة: "نحن من جعلناك مشهوراً، الآن تقوم بطردنا"، وقامت بعدها بتقديم شكوى ضده في مركز الشرطة.

وفي بيان أصدره جان قال للشرطة: "لأنني مشهور ، تلك المرأة تحاول الاستفادة مني"، وأضاف: "لا يوجد إخطار رسمي تلقيناه بأي شكل من الأشكال.لذا سيكون من الخطأ الإدلاء ببيان حول هذا الموقف وسنقوم في الأيام المقبلة بتقييم الموقف وإصدار بيان إذا لزم الأمر".

وفي نفس السياق، ذكرت بعض الصحف العربية أن هناك صحفي تركي يدعى "هينكال أولوك" قام بشن هجوم على صحيفة "صباح" التركية التي نشرت خبر اعتداء يامان على السيدة، واعتبر أن الصحيفة تشهر بالنجم التركي وتسعى إلى زيادة نسبة المشاهدة من أجل الحصول على إعلانات تجارية.

ووصفها الصحفي بـ"صحافة الثرثرة والقيل والقال"، وأنها "تكتب الخبر من طريق فلان همس لفلان من دون التأكّد من صحته". وأضاف: "إن جان يمان تعرض للتحرّش العلني من قبل الفتاة التي اقتربت منه لأخذ صورة سِيلفي، وحاولت معانقته بشكل مبالغ فيه، ولفّت ذراعيها حول عنقه بقوة، فأبعدها جان عنه وأكمل سهرته، ولكن الصحافة قلبت الحقيقة من أجل الإثارة الإعلامية، وتشويه صورة يمان والذي وصل اسمه الى العالمية".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها جان يامان بالتعدي على أحد معجبيه، فمنذ ما يقارب الثلاث سنوات، اضطر إلى قضاء ليلة كاملة في مركز الشرطة، بعد شجاره في أحد المطاعم مع فتاة بالغت في الاقتراب منه, الأمر الذي أزعجه وحذّرها من الاقتراب أكثر، فانزعجت المعجبة وضربته بفنجان القهوة واتصلت بالشرطة، وتم اقتيادهما إلى المركز الأمني في النهاية.

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