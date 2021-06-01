بيرين سات لزوجها: " هل ننام عُراة تحت النجوم؟"‎

احتفلت الممثلة التركية "بيرين سات" بعيد ميلاد زوجها مغني البوب التركي "كينان دوغلو" الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، من خلال مجموعة من الصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

ونشرت مع هذه الصور رسالة رومانسية موجهة لزوجها، وكان فيها: "هل يجب أن نقفز إلى الماء عندما تنتهي نغمتك؟ لا أحد يعرفنا في هذه الرحلة، هل نسيء التصرف؟ هل ننام عُراة تحت النجوم؟ هل نتزوج حافي القدمين على الشاطئ؟ هل نلتقط صورة دعوتنا تحت الماء؟ هل نذهب إلى "الرجل المحترق" لقضاء شهر العسل؟ هل سنركب أكبر أفعوانية؟ هل يوجد مهرجان على ضفاف البحيرة؟".

وأضافت: "الطائرات لا تهبط في اسطنبول، هل يجب أن نذهب إلى مهرجان الجاز؟ هل نبقى هنا في خيمة الليلة؟ هل يجب أن نصنع البوم؟ أحببتك كثيرًا لأنك لم تقل لي لا. عيد ميلاد سعيد".

بدت هذه الصور والفيديوهات من أفضل الذكريات التي عاشها الثنائي في فترة علاقتهم الماضية. بينما رد "كينان" على زوجتها "بيرين سات" بتعليق بسيط "أحبك يا حبيبتي".

بيرين سات وحبيبها السابق

كانت "بيرين" قد أثارت الجدل في الفترة الماضية بعد أن احتفلت بعيد ميلاد حبيبها "آفي"، الذي توفي إثر تعرضه لحادث سيارة عام 2004. ونشرت عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة قديمة تجمعها بحبيبها المتوفى وهما يتعانقان، وكتبت: "كل عام وأنت بخير يا بطلي".

وفي ما يتعلق بمهنتها، تستعد "بيرين سات" لعرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل "عطايا" الذي هو من إنتاج منصة نتفليكس. وتدور قصته حول الرسامة التتي تنطلق من إسطنبول في تجربة لاكتشاف الذات عندما تكتشف أسرارًا كونية عن موقع أثري في جبال الأناضول تربطه علاقة بماضيها.

ونشرت الفيديو التورويجي لمسلسل "عطايا" عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وحمست الجمهور له بإعلانها بأن الموسم القادم هو الموسم الآخير.

يذكر أن "بيرين سات" كسبت شهرتها عند العرب بعد عرض مسلسل "العشق الممنوع" والتي جسدت فيه دور "سمر". ونجح المسلسل بشكل كبير في تركيا وخارجها. وزادت شهرتها بعد عرض مسلسل "ما ذنب فاطمة غول؟" التي زاد شعبيتها بسكل كبير.