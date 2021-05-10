بيرين سات تحتفل بعيد ميلاد حبيبها المتوفى وتصفه بـ"بطلها".. فما موقف زوجها؟

احتفلت النجمة التركية بيرين سات بعيد ميلاد حبيبها "آفي"، الذي توفي إثر تعرضه لحادث سيارة عام 2004.

شاركت بيرين سات متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة قديمة تجمعها بحبيبها المتوفى وهما يتعانقان، وكتبت: "كل عام وأنت بخير يا بطلي".

وأثارت الصورة الجدل وخاصة أن سات متزوجة، حيث تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رد فعل زوجها حول مشاعرها تجاه حبيبها المتوفى، فكما يبدو أن الحب لا يزال لحبيبها الأول.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى الصورة أمر طبيعي وآخرون استنكروا منشورها معتبرين إياه تقليلًا من احترام زوجها.

علَّقت إحدى المتابعات: "عادي الاخلاص للميت لا يزعج اي احد برأيي ، ممكن تكون متفقة مع زوجها انها بتحبه لكن كتجربة ثانية المشاعر فيها لا تشبه الأولى".

واتفقت إحدى المستخدمات مع الرأي السابق، وكتبت: " تقريبا هو تفهم انو الانسان هذا كان السبب في نجاح بيرين بشكل او باخر ومحبته بقلبها جزء منها وبلاخير هو شخص مات من زمان".

وكتبت أخرى: "كان انسان في حياتها عزيز عليها وفقدته مو لازم يكون هو الحب الاول والوحيد".

وانقدت إحداهن حركة سات، وكتبت: "مااله داعي هي ممثلة مشهورة وهيج سببت احراج لزوجها الي واضح يحبها . اذكريه بينج وبين نفسج الا النشر يعني".

يذكر أن "أفي" كان أكبر داعمي سات، وامتلك قدرة هائلة على فهمها، وكثيرا ما ساعدها على ترجمة أحلامها إلى حقائق، من خلال تقديمه الدعم والمؤازرة لها، مما أعانها على تخطي جميع الصعاب.

ويجدر الإشارة إلى أن "أفي" هو سبب دخول سات عالم التمثيل وأقنعها في المشاركة بمسابقة نجوم تركيا بعد عدم رغبة في إكمال دراستها بتخصص إدارة الأعمال في الجامعة.