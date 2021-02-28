رومانسية وحب كبير هكذا احتفلت بيرين سات وديميت أوزدمير بعيد ميلادهما!

صادف 26 فيبراير مولد اثنتين من نجمات تركيا المميزات، بيرين سات التي بلغت 37 عامًا. وديميت أوزدمير التي بلغت عامها الـ 29. الحب والرومانسية كان عنوان هذه اليوم المميز.

احتفل زوج بيرين المغني التركي "كنان دوغلو" بعيد ميلاد نجمته من خلال نشر رسالة رومانسية لها عبر حسابه الرسمي على انستغرام مع مجموعة من الصور لهما.

وكان في الرسالة: "أحبك يا ذات العيون الطحلبية ! لحسن الحظ أنك ولدتِ وتقاطعت طرقنا. لتكن الحياة صعبة بقدر ما تشاء سنحولها إلى مهرجان معاً يا جميلة الجميلات لتكن روحك دائماً سعيدة ومطمئنة".

ودخل اسم بيرين سات التي اشتهرت باسم سمر عند العرب بعد ظهورها بمسلسل العشق الممنوع، قائمة اكثر المواضيع تداولا في الترند التركي بسبب عيد ميلادها.

في اليوم نفسه احتفلت نجمة مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" ديميت أوزدمير بعيد ميلادها بطريقة رومانسية مع حبيبها المغني أوزهان كوتش.

وكانت ديميت قد نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام مع بلونات تحمل عمرها الذي بلغ 29، ورفقتها مع "ايموجي" قلب برتقالي. وكانت هذه مفاجأة أوزهان لها.

كما أن الصحافة كانت قد التقطت أول صورة لهما معًا، على شاطئ ترابيا، وقد تفاجئ الثنائي بوجود الصحفي، وعلقا "أين وجدتنا؟" وأجابا عن علاقتهما. "نحنسعداء، لا تحرجنا".

التقاط الثنائي ديميت اوزديمير و اوزهان كوتش معاً لأول مرة عند زيارتهم لصديق في ترابيا

(tv100)#DemetÖzdemir pic.twitter.com/NGbI8Z36pR — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) February 28, 2021

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