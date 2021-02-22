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أنجين اكيوريك وبيرين سات.. ظهور صادم للأول والأخيرة لم تتغير!

منشور 22 شباط / فبراير 2021 - 11:54
أنجين اكيوريك وبيرين سات
أنجين اكيوريك وبيرين سات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان التركي انجين اكيوريك، ويبدو بالمشهد أنه من أحد أقدم اعماله الفنية، وقد ظهر بشكل لم يراه الجمهور من قبل.

وتعود محبوا الفنان التركي أن يطل عليهم بأعمال اجتماعية درامية، إلا أنها على ما يبدو قد أبداع الوسيم التركي في الكوميدي، حيث ظهر في الفيديو وهو يؤدي دورًا كوميديًا.

صُدم الجمهور من المشهد الذي أداه نجم مسلسل "ابنة السفير"، متسائلين اذا كان حقًا هو انجين. ولكن من المؤكد أنه ممثل موهوب، خاصة أنه تبين أن المشهد مأخوذ من برنامج تركي عرض في 2004 يحمل اسم "نجوم تركيا" وفاز فيه في المرتبة الأولى من الرجال.

Beren Saat and Engin Akyürek

لم يكن اكيوريك الممثل الوحيد الذي بدأ مشواره من البرنامج نفسه. فقد كانت زميلته الممثلة التركية بيرين سات واحدة من المشاركت كذلك وحصلت على المرتبة الثانية من بين النساء.

وفي العودة إلى صورها في فترة البرنامج ورغم مرور ما يقارب الـ 17 عام إلا أنها لم تتغير كثيرًا، ولم تبدو عليها أي علامة من علامات تقدم العمر.

Beren Saat

أما عن آخر أعمالهما، يعرض لانجين مسلسل "ابنة السفير" ويجسد فيه دور "سانجار ايفه". كان في الفترة الآخير واحد من أكثر المسلسلات حديثًا عنها، بسبب انفصال بطلة العمل السابقة "نسليهان أتاغول" بعد تعرضها لوعكة صحية، وكانت تجسد دور "ناره". وتم استبدالها بالجميلة "توبا بويوكستون" لتجسد شخصية "مافي".

sefirin kizi

بينما أصبحت بيرين واحدة من نجوم شبكة "نتفليكس" من خلال مسلسل "عطايا" أو الهدية، وتم عرض موسمان منه.

atiye


يذكر أنهما قد مثلا معًا واحدًا من أنجح المسلسلات التركية كما أنه لاقى نجاحًا كبيرٌا في العالم العربي. مسلسل "فاطمة" الذي يتحدث عن قضايا الاغتصاب. وجسدت فيه بيرين دور "فاطمة" وجسد انجين دور "كريم".

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