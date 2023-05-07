بيرين سات تعلن اصدار أول ألبوم موسيقي لها.. هل تعتزل التمثيل؟

فاجأت النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات" جمهورها في تركيا والوطن العربي بإعلانها عن دخولها عالم الموسيقى والغناء في خبر شكلة صدمة كبيرة بين جمهورها.

بيرين سات تعلن دخولها عالم الموسيقى وإصدارها ألبوم غنائي

يبدو واضحاً بان النجمة التركية "بيرين سات" قررت دخول عالم الفن والموسيقى من خلال إعلانها عن صدور أول ألبوم موسيقي لها باللغة الانجليزية.

وأعلنت بيرين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل لااجتماعي "انستغرام" بأنها ستصدر أول ألبوم موسيقي لها قريباً وسيكون باللغة الانجليزية.

وعلّقت بيرين على الخبر بقولها: "الألبوم جاهز، وانا انتظر الوقت المناسب من أجل نشره"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول تفاصيل الألبوم أو حتى الموعد المحدد لإصداره.

المتابعون يهاجمون بيرين سات

وانتقل المتابعون الى موقع التواصل الاجتماعي للهجوم على بيرين سات بعد اعلانها عن اصدار ألبومها باللغة الانجليزية، حيث انتقدوا انتقالها من عالم التمثيل الى عالم الموسيقى.

ورأى البعض ان سات قد تكون بهذا القرار تدمر مسيرتها الفنية، حيث ان نجاحها الكبير في التمثيل لا يعني أبدًا نجاحها في عالم الغناء.

فيما تساءل عدد كبير حول هل تعتزل سات التمثيل من اجل التفرغ لعملها الجديد؟

والجدير بالذكر ان سات تحظى بشهرة واسعة في التمثيل حيث قدمت العديد من الأدوار المميزة من بينها شخصية سمر في العشق الممنوع، وشخصية فاطمة في المسلسل التركي الشهير ما ذنب فاطمة غول؟