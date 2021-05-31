متى ينتهي مسلسل "أنت اطرق بابي"؟

تداولت صحف تركية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر اقتراب انتهاء المسلسل التركي الشهير "أنت اطرق بابي" وعدم تجدده لموسم ثالث.

وفي التفاصيل، في آخر ظهور لبطلة العمل "هاندا ارتشيل" – تجسد شخصية ايدا- صرحت بأن المسلسل سينتهي بنهاية موسم الصيف وسيكون الموسم الثاني عبارة عن 11 حلقة، والتي ستعرض منه الحلقة الأولى في يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو.

وصرحت كذلك بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" أن "المسلسل يستحق نهاية سعيدة"، فهل ستكون حقًا نهايته سعيدة ويعيش الأبطال حياة هنيئة؟

وبعد طرح الإعلان الترويجي للمسلسل زاد حماس متابعين مسلسل "أنت اطرق بابي" وخاصة أن أحداث هذا الموسم تبدأ بعد 5 سنوات من نهاية الموسم الأول.

وتكون بداية الإعلان من عند الدرج الذي يقف عليه " سيركان بولات " – يجسد الدور كرم بورسين- ويستلم عليه جائزة، ولتنزل عن الدرج "ايدا" لتحصل هي الآخرى على جائزة، وتقع المفاجأة عندما تندي طفلة صغيرة "ايدا" بعد سؤال "سركان" ما تخفيه عنه "ايدا"، وتقول الفتاة الصغير: "هل هذا أبي يا أمي؟"

وينتهي الإعلان الأول بهروب "ايدا" مع ابنتها ولكن تركت الفتاة الصغيرة خلفها حذائها.

أما عن الإعلان الترويجي الثاني لمسلسل "أنت اطرق بابي" فقد بدا كأن بعض تفاصيل قصة ايدا وسركان ستعاد ولكن هذه المرة بين الأب والطفلة الصغيرة.

وتدور أحداث المسلسل حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.

علاقة أبطال مسلسل "أنت اطرق بابي"

منذ بداية عرض مسلسل "أنت أطرق بابي" بدأت الاشاعات عن وجود علاقة حب تجمع بين بطلي العمل "هاندا وكرم" إلا أن الثنائي دائمًا ما كان ينفي هذه الأخبار.

وبعد نهاية الموسم الأول من المسلسل التقطت عدسات الكاميرا صورة للثنائي بجزر المالديف وهما يستمتعان بالإجازة، وبدأ "كرم وهاندا" بالتغزل أحدهم بالآخر عبر "انستغرام"، ليظهرا بعدها يدًا بيد ويكون هذا الظهور بمثابة إعلان عن حبهما.