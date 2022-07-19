بيسان اسماعيل تستفز الجميع بفستان من الدولارات

استفزت اليوتيوبر السورية، بيسان إسماعيل ، متابعينها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تجوَّلت في إحدى المراكز التجارية مُرتديةً فستانًا مصنوع من الدولارات.

صممت بيسان أغلى فستان في العالم، وهو فستان ماكسي على طريقة فساتين أميرات ديزني مصنوع من الدولارات، التي كسبتها من أرباح قناتها على اليوتيوب، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل حصان، كالتي ظهرت بها شخصية "رابونزل" ذات الشعر الطويل الأشقر.

وكشفت بيسان أن الفستان يضم أوراق نقدية من فئة الدولار والمائة دولار تصل لـ20 ألف دولار.

وفي إحدى اللقطات، تدخل بيسان إحدى محال بيع الذهب، وطلبت أغلى قطعة ذهب في المتجر، ليقدم لها البائع إسوارة مصنوعة من الليرات الذهبية وسنسال ذهبي، يبلغان من السعر 50 ألف دينار، حيث ستدفع ثمنها بالأموال المثبتة على فستانها؛ ما عرضها للانتقاد.

وقد منحت بيسان العاملين في المول التجاري إكراميات، ولكل من تصادفه.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف بيسان، واستهجنوا تريقتها في استعراض أرباحها وأموالها بهذه الطريقة التي اعتبروها غير "لائقة"، فكتب أحدهم: "حسبي الله ونعم الوكيل بدال ماتتبرع فيهم جالسه تصنع فساتين انا والله ما شفت احسن يوتيوب مثل ابو فله سوا مشاريع خيريه الله يجزيه الخير يارب ويجعلها في ميزان حسناته".

وعلَّقت أخرى منتقدة: "شو الي بجنن بل قصة ناس مو ملقية تاكول هاي بتعمل فستان حسبي الله بس انا بحبك بيسان بس مو لهاي درجة وزي علي ناس الي عم تاكل من شوارع من ناس الي تنام برا مافي ليها بيت خص نص سوريا مسكينة اعطي مصريكي لهاك في سوريا الله يهديكي".

