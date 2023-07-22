بيلا حديد تبتعد عن الأضواء.. هل حياتها العاطفية السبب؟

ابتعدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية" بيلا حديد" عن الأضواء في الفترة الأخيرة حيث لم تظهر كثيراً في النشاطات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار استغراب جمهورها لا سيما أنها من أبرز النشطاء على السوشال ميديا.

بيلا حديد تنفصل عن حبيبها



كشفت مصادر مقربة من عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية بأنها انفصلت عن حبيبها "مارك كالمان" وذلك بعد علاقة دامت لمدة عامين.



وأكّدت هذه المصادر بأن عارضة الأزياء انفصلت عن حبيبها في الربيع الماضي، وبالرغم من انهما كانا في حالة حب كبيرة ولكنّهما قررا انهاء العلاقة بينهما في النهاية.



وقال المصدر حول هذا الانفصال: "بيلا شخص لطيف للغاية لكنّها تحاول الاعتناء بنفسها منذ انفصالها ولذلك هي تبتعد عن الأضواء وتكافح مع ضغوط الشهرة".

علاقة بيلا حديد ومارك كالمان



وشكل انفصال بيلا عن كالمان صدمة كبيرة بين محبيها، حيث جاء الخبر بعد عام من تخطيط الأخير للانتقال بالعلاقة إلى مرحلة جدية والتقدم لخطوبتها وإقامة حفل زفاف مميز.

ومن الجدير بالذكر أن علاقة الثنائي بدأت في عام 2021، وحرصا على إخفائها عن الجمهور والإعلام لمدة عام تقريبًا.

ولم يتم الكشف عن أسباب الانفصال والوضع النفسي لعارضة الأزياء، لا سيما ان قرار ابتعادها عن الأضواء أثار قلق جمهورها عليها، متسائلين فيما اذا كانت تعاني من مشاكل نفسية بسبب الانفصال.