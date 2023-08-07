بيلا حديد تعلن تعافيها من مرض لايم بعد اكثر من 100 يوم من العلاج

تحدّثت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "بيلا حديد" عن صراعها الطويل مع مرض "لايم" الذي بقيت تُعاني منه لمدة 100 يوم.

بيلا حديد تتحدّث عن معاناتها من مرض لايم



صرّحت بيلا خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل "انستغرام" يوم الاحد الماضي، بأنها أصبحت تتمتّع بصحة جيّدة بعد أن قضت ما يقارب الـ 100 يومًا وهي تعاني من مرض لايم.



وبدأت عارضة الأزياء الشهيرة حديثها عبر "انستغرام" بقولها: "أنا الصغيرة التي عانت وانا فخورة بنفسي لأنني لم أستسلم ابداً"، كما أكّدت بانها ممتنّة لوالدتها يولاندا حديد التي ساندتها ووقفت إلى جانبها بشكل كبير.



وتابعت عارضة الأزياء قولها: "ممتنّة لوالدتي للاحتفاظ بسجّلاتي الطبيّة، وعدم تركي جانبي وحمايتي ودعمي والاهم من كل هذا تصديقي".

بيلا حديد تكشف سبب اختيارها للصور



كشفت بيلا سبب اختيارها للصور التي نشرتها للحديث عن مرضها: "حاولت اختيار أكثر الصور الإيجابية فبقدر ما كانت مؤلمة كانت النتيجة هي التجربة الأكثر نوراً في حياتي المليئة بالاصدقاء الجدد والعقل الجديد".



وأكّدت بيلا بأنها ستعود الى عرض الأزياء: "سأعود عندما أكون جاهزة افتقدكم كثيراً وأحبكم جميعاً".

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير معبرين عن دعمهم وتضامنهم بشكل كبير، كما تمنى لها العديد من رواد السوشال ميديا العودة إلى حياتها الخاصة ومهنتها.